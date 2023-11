Kursbeben bei Danaher!

Weitere Suchergebnisse zu "Danaher":

Die Stimmung unter den Anlegern von Danaher in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt sehr negativ. Dies wird durch die Auswertung von Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen deutlich, um einen zusätzlichen Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Es zeigte sich, dass in den letzten Tagen vor allem positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung des Titels führte. Diese Analyse wurde um konkrete Handelssignale aus den sozialen Medien angereichert, wobei 1 schlechtes und 3 gutes Signal identifiziert wurden. Basierend auf diesem Bild ergibt sich eine gute Empfehlung in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Beim Aktienkursvergleich erzielte Danaher in den letzten 12 Monaten eine Performance von -5,08 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" im Durchschnitt um 91,91 Prozent gestiegen, was zu einer Underperformance von -96,99 Prozent für Danaher führt. Der "Gesundheitspflege"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 70,96 Prozent im letzten Jahr, während Danaher 76,04 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem schlechten Rating in dieser Kategorie.

In den letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über Danaher in den sozialen Medien zu beobachten, was zu einem "Schlecht"-Rating des Stimmungsbarometers der Marktteilnehmer führt. Die Intensität und Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Danaher wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem neutralen Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.

Im fundamentalen Bereich gilt die Aktie von Danaher nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet, da das KGV mit 26,68 insgesamt 74 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör", der 100,92 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".