Kursbeben bei Custom Truck One Source!

Im vergangenen Jahr haben Analysten Custom Truck One Source 1 Mal als "Gut" bewertet, während sie keine neutrale oder schlechte Bewertung abgegeben haben. Langfristig erhält das Unternehmen also von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Im letzten Monat gab es keine neuen Bewertungen von Analysten. Der aktuelle Kurs liegt bei 5,48 USD, und die Analysten erwarten eine Entwicklung von 64,23 Prozent, was ein mittleres Kursziel von 9 USD ergibt. Insgesamt erhält die Aktie also eine "Gut"-Bewertung von institutionellen Analysten.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 6,31 USD liegt, während die Aktie selbst bei 5,48 USD gehandelt wird. Dies führt zu einer Distanz von -13,15 Prozent zum GD200 und wird als "Schlecht" bewertet. Auch der GD50, der bei 6,25 USD liegt, führt mit einem Abstand von -12,32 Prozent zu einer "Schlecht"-Bewertung.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz rund um die Aktie ergibt sich ein gemischtes Bild. Die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität zeigen eine mittlere Aktivität und führen zu einer "Neutral"-Bewertung. Allerdings hat sich die Stimmung negativ verändert, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird also eine "Schlecht"-Bewertung für das langfristige Stimmungsbild der Aktie abgegeben.

Abschließend wird der Relative-Stärke-Index (RSI) betrachtet, um festzustellen, ob die Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 32,43 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung hindeutet. Der RSI25 hingegen zeigt, dass die Aktie überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie also ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.