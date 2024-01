Kursbeben bei Crocs!

In den vergangenen zwei Wochen wurde Crocs von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies ist das Ergebnis einer Auswertung der verschiedenen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben. Zudem wurden in jüngster Zeit hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst lässt sich daher sagen, dass die Anlegerstimmung auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft werden kann.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -10,44 Prozent erzielt, was 21,36 Prozent unter dem Durchschnitt (10,92 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" beträgt 2,98 Prozent, wobei Crocs derzeit 13,42 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) wird genutzt, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für einen Zeitraum von 7 Tagen beträgt der Crocs-RSI 84,92, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 68,9, was wiederum zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich aus diesem Gesamtbild eine Bewertung als "Schlecht".

Die Dividendenrendite von Crocs liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 15,42 Prozent für die "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche liegt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik seitens der Redaktion.