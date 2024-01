Kursbeben bei Construction!

Die Construction-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,32 Prozent. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht" in dieser Kategorie. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt mit 3,47 deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 47, was darauf hinweist, dass die Aktie unterbewertet ist. Daher erhält Construction in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment gab es in den letzten zwei Wochen neutrale Diskussionen über Construction, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es auch keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger weckten. Aufgrund dieser neutralen Stimmung erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Construction-Aktie in den letzten 200 Handelstagen durchschnittlich bei 0,15 HKD lag. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,119 HKD, was einem Unterschied von -20,67 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen auf eine negative Entwicklung hin, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung in der einfachen Charttechnik führt.

Insgesamt zeigt die Construction-Aktie also gemischte Bewertungen in den verschiedenen Kategorien, von unterbewertet bis hin zu neutral und schlecht in verschiedenen Aspekten.