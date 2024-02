Kursbeben bei Come Sure!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, das verwendet wird, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Come Sure beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 97,22 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie momentan überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt hingegen bei 53,73, was bedeutet, dass Come Sure hier weder überkauft noch -verkauft ist und somit als "Neutral" bewertet wird.

Im Bereich der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Come Sure auf 0,22 HKD, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,18 HKD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -18,18 Prozent, was ebenfalls zur Bewertung "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 0,22 HKD, was die Aktie ebenfalls mit -18,18 Prozent Abstand als "Schlecht" einstuft. Insgesamt wird Come Sure daher mit "Schlecht" bewertet.

In der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Auf dieser Basis ist Come Sure mit einem Wert von 8,18 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Behälter & Verpackung" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 41,61, womit sich ein Abstand von 80 Prozent errechnet. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

In Bezug auf Dividenden schüttet Come Sure derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Behälter & Verpackung. Der Unterschied beträgt 5,98 Prozentpunkte (0 % gegenüber 5,98 %), was dazu führt, dass die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht" erhält.