Kursbeben bei Coda Octopus!

Derzeit ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Coda Octopus bei 17, was bedeutet, dass die Börse 17,1 Euro für jeden Euro Gewinn von Coda Octopus zahlt. Dieser Wert liegt 63 Prozent unter dem Durchschnitt des Bereichs "Elektronische Geräte und Komponenten", der momentan bei 45 liegt. Daher wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft und als unterbewertet betrachtet.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass es in der Internet-Kommunikation zu keinen starken positiven oder negativen Ausschlägen für Coda Octopus gekommen ist. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine verringerte Aktivität in den letzten vier Wochen, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Daher wird Coda Octopus mit einer "Schlecht"-Bewertung eingestuft.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass die Aktie von Coda Octopus in den sozialen Medien vor allem positive Meinungen erhalten hat, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Coda Octopus-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 7,55 USD. Der letzte Schlusskurs von 5,81 USD weicht um -23,05 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (6,29 USD) liegt unter dem letzten Schlusskurs (-7,63 Prozent), was wieder zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Coda Octopus-Aktie daher für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.