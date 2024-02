Kursbeben bei Close Brothers ADR!

Der gleitende Durchschnittskurs der Close Brothers-Aktie liegt derzeit bei 809,29 GBP, während der aktuelle Kurs bei 308,4 GBP liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -61,89 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 der letzten 50 Tage beträgt 659,58 GBP, was zu einem Abstand von -53,24 Prozent führt und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt aktuell bei 14,5 und ist somit um 76 Prozent höher als der Branchendurchschnitt von 8, was Close Brothers aus fundamentalen Gesichtspunkten heraus als überbewertet erscheinen lässt. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht eine "Schlecht"-Bewertung.

Laut langfristiger Meinung von Analysten wird die Close Brothers-Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft. Die Bewertungen setzen sich zusammen aus 2 "Gut", 2 "Neutral" und 0 "Schlecht". Im vergangenen Monat ergab sich ein Bild von 1 "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht", was zu einem Gesamturteil von "Gut" führt. Das Kursziel der Analysten wird bei 862 GBP angesetzt, was auf eine potenzielle Performance von 179,51 Prozent hindeutet, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index (RSI) wird die Close Brothers-Aktie als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7 liegt bei 100, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 94,69 liegt, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.