Kursbeben bei Classified!

In den letzten Tagen war die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken neutral. Es gab weder positive noch negative Ausschläge. Weder positive noch negative Themen wurden in Bezug auf das Unternehmen Classified diskutiert. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

Die Dividendenrendite von Classified beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent, was 6,55 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Hotels Restaurants und Freizeit, 6,55) liegt. Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik daher als "Schlecht". Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

Die technische Analyse zeigt, dass die Classified-Aktie aktuell mit einem Relative Strength Index (RSI) von 27,27 überverkauft ist. Dies führt zu einer "Gut"-Einstufung. Wenn der RSI auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 72, was darauf hindeutet, dass der Titel als überkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Schlecht". Insgesamt ergibt sich für die RSI eine Einstufung von "Neutral".

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung der Classified-Aktie anhand des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs von 0,35 HKD deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (0,48 HKD) liegt, was einem Unterschied von -27,08 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (0,46 HKD) zeigt, dass der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt liegt, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Classified-Aktie somit in der einfachen Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.