Kursbeben bei Citizens!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Dies geschieht durch die Betrachtung der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Verhältnis zueinander. Der RSI der Citizens-Aktie der letzten 7 Tage beträgt 37, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Die Analyse des RSI der letzten 25 Handelstage zeigt, dass Citizens auf dieser Basis überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Bei der Betrachtung der weichen Faktoren wie Sentiment und Buzz, also der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz, zeigt sich, dass die Diskussionsintensität der Citizens-Aktie in den vergangenen Monaten durchschnittlich war. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls gering, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Citizens-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 11 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 7,8 USD liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen weist darauf hin, dass die Citizens-Aktie ein "Schlecht"-Rating erhält.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Citizens mit einem Wert von 9,62 deutlich günstiger ist als das Branchenmittel in der Kategorie "Handelsbanken". Das Branchen-KGV liegt bei 15,59, was zu einer Unterbewertung von 38 Prozent führt und somit zu einer "Gut"-Empfehlung des Titels.