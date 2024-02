Kursbeben bei Chongqing Iron, Steel!

Der Aktienkurs von Chongqing Iron & Steel ist in den letzten 12 Monaten um -24,72 Prozent gesunken, was im Vergleich zum Durchschnitt der "Metalle und Bergbau"-Branche von -7,78 Prozent eine Underperformance von -16,94 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Materialien"-Sektors, der eine Rendite von -7,78 Prozent verzeichnete, liegt Chongqing Iron & Steel um 16,94 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität um die Aktie von Chongqing Iron & Steel in den letzten Monaten nur eine schwache Aktivität aufweist. Daher wird für diesen Faktor eine "Schlecht"-Einschätzung abgegeben. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine positive Veränderung auf, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von Chongqing Iron & Steel bei 0,67 HKD liegt, was eine -17,28 Prozentige Entfernung vom GD200 (0,81 HKD) bedeutet. Dies führt zu einem "Schlecht"-Signal. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 0,71 HKD auf, was ebenfalls auf ein "Schlecht"-Signal hindeutet.

Unsere Analysten haben auch die sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Chongqing Iron & Steel in den sozialen Medien diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie eine "Gut"-Einstufung hinsichtlich der Stimmung.