Kursbeben bei Chongqing Changan Automobile!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Der RSI-Wert für Chongqing Changan Automobile liegt bei 100, was auf eine "Schlecht"-Bewertung hinweist. Der RSI25 beläuft sich auf 78,83, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein "Schlecht"-Rating für das Unternehmen.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) betrachtet, wobei ein niedriger Wert auf eine preisgünstige Aktie hindeutet. Der KGV-Wert für Chongqing Changan Automobile beträgt 11,73, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Auf Basis dieses Kriteriums erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Aktienkurs-Performance ergibt sich ein Branchenvergleich, bei dem Chongqing Changan Automobile in den letzten 12 Monaten eine Performance von -5,45 Prozent erzielt hat. Dies bedeutet eine Underperformance von -4,21 Prozent im Vergleich zur Durchschnittsperformance der Branche "Automobile". Im Sektorvergleich lag die Rendite ebenfalls unter dem Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt sich, dass Chongqing Changan Automobile langfristig eine unterdurchschnittliche Aktivität in den sozialen Medien aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung ist zudem negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.