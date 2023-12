Kursbeben bei Chinatellite Communications!

Die technische Analyse der China Satellite Communications zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) bei 18,7 CNH verläuft. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Schlecht", da der Aktienkurs bei 17,23 CNH liegt, was einem Abstand von -7,86 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 18,71 CNH, was einer Differenz von -7,91 Prozent entspricht und somit auch zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich damit eine Gesamtbewertung von "Schlecht" auf Basis der beiden Zeiträume.

Was das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie betrifft, so konnte in den letzten vier Wochen eine Verbesserung der Stimmungslage verzeichnet werden. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Gut". Auch die Kommunikationsfrequenz hat zugenommen, was darauf hindeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält die China Satellite Communications daher ein "Gut"-Rating auf dieser Stufe.

Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv gestimmt waren. Auch die behandelten Themen rund um den Wert waren überwiegend positiv. Dadurch ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Einstufung auf Basis der Anleger-Stimmung.

In Bezug auf den Relative Strength-Index ergibt sich eine neutrale Empfehlung für die Aktie der China Satellite Communications. Der RSI7 liegt bei 64,2, was auf eine "Neutral"-Empfehlung hindeutet, während der RSI25 bei 70,23 liegt und somit eine "Schlecht"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Insgesamt ergibt sich daraus ein Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.