Kursbeben bei China Evergrande!

Die technische Analyse von China Evergrande zeigt, dass das Wertpapier in einem starken Abwärtstrend liegt. Sowohl der längerfristige (200-Tage-Durchschnitt) als auch der kurzfristige (50-Tage-Durchschnitt) gleitende Durchschnitt liegen deutlich unter dem aktuellen Schlusskurs der Aktie, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für China Evergrande liegt bei 52,08, was auf eine neutrale Situation hinweist. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 50 eine neutrale Situation. Insgesamt wird die Aktie daher für diese Kategorie als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Die Kommunikationsfrequenz hat jedoch leicht abgenommen, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Bei der Betrachtung der Anlegerstimmung in den sozialen Medien ergibt sich ein uneinheitliches Bild. Während die Kommentare größtenteils positiv waren, wurden in den letzten beiden Tagen vor allem negative Themen diskutiert. Daher wird die Aktie für diese Betrachtung ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass China Evergrande hinsichtlich der technischen Analyse mit einem "Schlecht"-Rating, in Bezug auf den RSI als "Neutral" und bezüglich des Sentiments und Buzz als "Schlecht" bewertet werden muss.