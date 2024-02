Kursbeben bei ChargePoint Holdings!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristige Kursrückgänge auftreten, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Chargepoint heran.

Der RSI7 liegt aktuell bei 87,5 Punkten, was darauf hindeutet, dass Chargepoint überkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 liegt bei 45,9, was bedeutet, dass Chargepoint weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Chargepoint-Wertpapier daher eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Abschnitt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. An 11 Tagen dominierten positive Themen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Chargepoint diskutiert. Daher bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Das Anleger-Sentiment wird daher insgesamt als "Gut" eingeschätzt.

Ein Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Aktie von Chargepoint wurde in Bezug auf diese beiden Faktoren untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Chargepoint weist eine Veränderung zum Positiven auf, was zu einem "Gut"-Rating führt. Daher erhält die Aktie von Chargepoint bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Chargepoint-Aktie ein Durchschnitt von 5,1 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1,96 USD (-61,57 Prozent Unterschied), was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen, dass die Chargepoint-Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Insgesamt wird Chargepoint daher in Bezug auf die technische Analyse als "Schlecht" eingestuft.