Kursbeben bei ChampionX!

Championx erhielt in den letzten zwölf Monaten insgesamt 2 Analystenbewertungen, die eine durchschnittliche Bewertung von "Gut" ergaben. Dabei gab es 2 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Championx. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose von 40 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von 36,94 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Championx-Aktie in den letzten 7 Tagen liegt bei 82, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu zeigt der RSI auf 25-Tage-Basis (50,97) an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung nach dem RSI.

In Bezug auf Sentiment und Buzz wurde festgestellt, dass die Diskussionen über Championx langfristig unterdurchschnittlich aktiv sind, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Stimmungsbild führt.

In der technischen Analyse ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht, basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) im Vergleich zum aktuellen Kurs. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) ergibt sich hingegen eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt erhält das Unternehmen also für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.