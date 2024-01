Kursbeben bei Cciam Future Energy!

Weitere Suchergebnisse zu "Goal Acquisitions Corp":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Für die Cciam Future Energy-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 90, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit 76,74 über dem empfohlenen Wert und führt zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Cciam Future Energy.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken in Bezug auf Cciam Future Energy war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Dies führt zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Neutral".

Die Diskussionen in den sozialen Medien haben mittlere Aktivität gezeigt, was zu einer "Neutral"-Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" führt.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung des aktuellen Schlusskurses von -45,71 Prozent vom gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch in Bezug auf den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie mit einer Abweichung von -36,67 Prozent eine "Schlecht"-Einstufung. Insgesamt führt die technische Analyse zu einem "Schlecht"-Rating für Cciam Future Energy.