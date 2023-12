Kursbeben bei British American Tobacco!

Weitere Suchergebnisse zu "British American Tobacco":

Der Aktienkurs von British American Tobacco hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -17,39 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Tabakbranche im Durchschnitt um -5,22 Prozent gefallen, was einer Underperformance von -12,17 Prozent für British American Tobacco entspricht. Im "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 3,81 Prozent im letzten Jahr, wobei British American Tobacco um 21,2 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt dies zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Aus fundamentaler Sicht ist British American Tobacco im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Tabak) unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 6,48 gehandelt, was einem Abstand von 73 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 23,76 entspricht. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung.

In der technischen Analyse ist die British American Tobacco derzeit -6,51 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Schlecht" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage lautet die Einstufung ebenfalls "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -12,55 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength-Index betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Der aktuelle RSI-Wert für British American Tobacco beträgt 41,53, was eine Einstufung als "Neutral" bedeutet. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 62, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher für die RSI die Einstufung "Neutral".