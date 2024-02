Kursbeben bei BioNano Genomics!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkauft bedeutet, dass der Titel möglicherweise kurzfristig Kursrückgänge erleben könnte, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Bionano Genomics wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 80 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich, liegt aber ebenfalls im überkauften Bereich (78,49), was der Aktie auch für den RSI25 ein "Schlecht"-Rating einbringt.

Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Ein solcher Indikator ist der gleitende Durchschnitt, der auf Basis von 50- und 200-Tages-Durchschnitten betrachtet wird. Der 200-Tage-Durchschnitt für die Bionano Genomics-Aktie beträgt derzeit 3,86 USD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 1,12 USD liegt (-70,98 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Bionano Genomics somit eine "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt (1,53 USD) liegt ebenfalls über dem letzten Schlusskurs (-26,8 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammenfassend wird Bionano Genomics auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Die Anleger-Stimmung zu Bionano Genomics wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ bewertet, basierend auf der Auswertung von Kommentaren und Diskussionen in sozialen Medien. Auch die in den letzten Tagen vorherrschenden negativen Themen rund um den Wert führen zu einer "Schlecht"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in sozialen Medien können präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie ermöglichen. Bei Bionano Genomics konnte in den letzten vier Wochen eine Verbesserung des Stimmungsbildes festgestellt werden, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zudem wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz registriert, was darauf hindeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Bionano Genomics daher auf dieser Stufe eine "Gut"-Rating.