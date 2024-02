Kursbeben bei BioArctic AB!

In den letzten Wochen konnte bei Bioarctic eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden, die positiv ausfällt. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigt eine Tendenz zu besonders positiven Themen, was zu einer Bewertung dieses Kriteriums als "Gut" führt. In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge wurden keine signifikanten Unterschiede festgestellt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Bioarctic für diese Stufe daher ein "Gut".

Die überwiegend privaten Nutzer in sozialen Medien haben Bioarctic in den vergangenen zwei Wochen als besonders positiv bewertet, und auch in den letzten Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Gut".

In der technischen Analyse wird der Relative-Stärke-Index (RSI) verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Bioarctic liegt der RSI7 aktuell bei 80,58 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt an, dass Bioarctic überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt führt.

Die Durchschnitt des Schlusskurses der Bioarctic-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 276,09 SEK, während der letzte Schlusskurs bei 200,8 SEK liegt, was einer Abweichung von -27,27 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch auf der Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Bioarctic-Aktie ein "Schlecht"-Rating.

Zusammenfassend erhält die Bioarctic-Aktie daher für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.