Kursbeben bei Beingmate Baby, Child Food!

Die Beingmate-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 4,3 CNH für den Schlusskurs erreicht. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 3,95 CNH, was einem Unterschied von -8,14 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird dies als "Schlecht" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 4,15 CNH wurde analysiert, und der letzte Schlusskurs lag nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende hat Beingmate derzeit ein Verhältnis von 0 zum Aktienkurs, was einer negativen Differenz von -1,71 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt entspricht. Daraus resultiert eine "Schlecht"-Bewertung für die Dividendenpolitik des Unternehmens.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Beingmate beträgt derzeit 69, während vergleichbare Unternehmen aus der Nahrungsmittelbranche durchschnittlich ein KGV von 0 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet, wodurch sie eine "Neutral"-Einschätzung erhält.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie wurde festgestellt, dass die Diskussionsintensität eine starke Aktivität aufweist, was zu einer "Gut"-Bewertung in diesem Bereich führt. Allerdings wurde auch eine negative Änderung der Stimmungsrate festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt.