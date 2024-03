Kursbeben bei Ballard Power!

Die Dividendenrendite der Ballard Power-Aktie beträgt aktuell 0 Prozent, was 2,38 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Dividendenpolitik durch die Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

Die technische Analyse zeigt, dass die Ballard Power-Aktie sowohl auf längerfristiger als auch auf kurzfristiger Basis eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 5,12 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 3,68 CAD deutlich darunter liegt. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 4,33 CAD wird mit einem letzten Schlusskurs unter diesem Wert von 3,68 CAD bewertet. Insgesamt erhält die Aktie daher auf Basis der trendfolgenden Indikatoren ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt ebenfalls eine "Schlecht"-Empfehlung für die Ballard Power-Aktie. Der RSI7 liegt bei 75,89 und der RSI25 bei 58,94, was zu einer insgesamt negativen Bewertung auf der Ebene des Relative Strength-Indikators führt.

Das Anleger-Sentiment zeigt gemischte Meinungen, wobei vor allem in den sozialen Medien mehrheitlich positive Meinungen geäußert wurden. Jedoch wurden in den letzten Tagen vermehrt negative Themen diskutiert, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt. Analytische Untersuchungen zeigen, dass vor allem "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" auf dieser Ebene führt.

Zusammenfassend ergibt sich daher eine insgesamt "Neutral"-Bewertung bei der Analyse des Anleger-Sentiments.