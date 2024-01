Kursbeben bei Balfour Beatty ADR!

Weitere Suchergebnisse zu "Balfour Beatty":

Der Aktienkurs von Balfour Beatty hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 1,85 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Bauwesen-Branche im Durchschnitt um 8 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Balfour Beatty im Branchenvergleich eine Underperformance von -6,15 Prozent aufweist. Der Industrie-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 9,6 Prozent im letzten Jahr, und Balfour Beatty lag 7,75 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie, sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde festgestellt, dass Balfour Beatty über einen längeren Zeitraum hinweg eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität aufweist und auch eine negative Änderung in der Rate der Stimmungsänderung erlebt hat. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einstufung in diesem Punkt.

Die Stimmung rund um Balfour Beatty wurde auch auf sozialen Plattformen untersucht, wobei die Kommentare neutral waren. Allerdings wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen von den Nutzern aufgegriffen. Auf der Ebene der Handelssignale ergibt sich ebenfalls eine "Schlecht" Bewertung, sodass die Gesamtbewertung in Bezug auf die Stimmung auf "Neutral" festgelegt wird.

In Bezug auf die Dividende liegt Balfour Beatty mit einer Ausschüttung von 3,3% im Vergleich zum Branchendurchschnitt Bauwesen (4,38%) um 1,08 Prozentpunkte niedriger. Daher erhält die Aktie derzeit eine "Schlecht" Bewertung in dieser Kategorie.