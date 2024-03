Kursbeben bei Avricore Health!

Der Aktienkurs von Avricore Health verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -58,06 Prozent, was im Vergleich zum Durchschnitt des Sektors "Gesundheitspflege" (bei -8,12 Prozent) eine Unterperformance von 49,95 Prozent bedeutet. Ebenso liegt die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Arzneimittel" bei -6,8 Prozent, wobei Avricore Health aktuell 51,27 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz rund um Avricore Health weisen auf eine mittlere Diskussionsintensität hin, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung wird jedoch als negativ bewertet, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu wird sie jedoch auf 25-Tage-Basis als "Neutral" eingestuft. In Summe ergibt dies eine Gesamtbewertung als "Schlecht" nach RSI-Bewertung.

In Bezug auf Dividendenrendite kann bei Avricore Health eine Dividendenrendite in Höhe von 0 % erzielt werden, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 4,65 Prozentpunkten einen geringeren Ertrag bedeutet. Daher wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens ebenfalls als "Schlecht" bewertet.