Kursbeben bei Avic Aviation High-!

Der Aktienkurs von Avic Aviation High- verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -5 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche durchschnittlich um 1,71 Prozent, was bedeutet, dass Avic Aviation High- im Branchenvergleich um -6,71 Prozent unterperformt hat. Der "Industrie"-Sektor erzielte eine mittlere Rendite von 1,59 Prozent, und Avic Aviation High- liegt 6,59 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Avic Aviation High- beträgt derzeit 70,93 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie momentan überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu zeigt der 25-Tage-RSI, dass Avic Aviation High- auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Rating für diesen Punkt unserer Analyse.

Die Diskussionen zu Avic Aviation High- in sozialen Medien signalisieren eine positive Stimmung rund um den Titel. In den Kommentaren und Meinungen der letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Einschätzungen, und es wurden hauptsächlich positive Themen rund um das Unternehmen angesprochen. Die Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Gut" ein. Im zurückliegenden Zeitraum wurden auch acht Handelssignale ermittelt, wovon eins als "Gut" und sieben als "Schlecht" bewertet wurden, was letztendlich zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht"-Aktie führt. Zusammenfassend ist die Redaktion der Meinung, dass die Aktie von Avic Aviation High- bezüglich der Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

In der technischen Analyse weicht der Durchschnitt des Schlusskurses der Avic Aviation High--Aktie für die letzten 200 Handelstage (23,43 CNH) um -12,29 Prozent vom letzten Schlusskurs (20,55 CNH) ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (22,31 CNH) liegt der letzte Schlusskurs unter, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Avic Aviation High--Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.