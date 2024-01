Kursbeben bei Aurubis!

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 deutet auf eine "überverkaufte" Situation hin, während 70 bis 100 als "überkauft" gelten und dazwischen als neutral eingestuft werden. Der RSI von Aurubis liegt bei 49,08, was einer "neutralen" Einstufung entspricht. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen basiert, weist mit 65,08 ebenfalls auf eine "neutral" Bewertung hin. Insgesamt wird Aurubis daher als "neutral" eingestuft.

In Bezug auf Dividenden schüttet Aurubis derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bereich Metalle und Bergbau. Der Unterschied beträgt 2,89 Prozentpunkte (1,88 % gegenüber 4,77 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar umkehren. Je nach Diskussionsintensität in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Aurubis wurde eine starke Diskussionstätigkeit über einen längeren Zeitraum festgestellt, was zu einer Bewertung von "Gut" für dieses Signal führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte in diesem Zeitraum kaum Veränderungen. Das langfristige Stimmungsbild wird daher insgesamt als "Gut" eingestuft.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt als Indikator betrachtet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt für die Aurubis-Aktie liegt aktuell bei 76,05 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 67,76 EUR liegt, was einer Abweichung von 10,9 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht". Der 50-Tage-Durchschnitt (73,86 EUR) liegt ebenfalls über dem letzten Schlusskurs (-8,26 Prozent), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung für die Aurubis-Aktie führt. Insgesamt wird Aurubis auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.