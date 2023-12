Kursbeben bei Ascletis Pharma!

Der Vergleich des Aktienkurses zeigt, dass die Aktie von Ascletis Pharma im vergangenen Jahr eine Rendite von -47,43 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu anderen Aktien aus der Gesundheitspflegebranche liegt die Rendite von Ascletis Pharma um 37,56 Prozent unter dem Durchschnitt von -9,87 Prozent. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Biotechnologiebranche beträgt -9,27 Prozent, und Ascletis Pharma liegt aktuell 38,16 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet. Es wurden auch keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion festgestellt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Ascletis Pharma für diesen Bereich daher eine Bewertung von "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs von Ascletis Pharma derzeit -9,73 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt -22,69 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für die Aktie führt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. In den vergangenen zwei Wochen standen insbesondere negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für die Anleger-Stimmung führt.