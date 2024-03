Kursbeben bei Arcturus Therapeutics Holdings!

Die Arcturus Therapeutics-Aktie wird derzeit aus verschiedenen Perspektiven bewertet. Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 29,59 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 33,9 USD liegt. Dies ergibt eine Abweichung von +14,57 Prozent und eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Im Gegensatz dazu liegt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage bei 36,02 USD, während der letzte Schlusskurs unter diesem Wert liegt, was zu einer Abweichung von -5,89 Prozent führt und zu einem "Schlecht"-Rating für die Aktie führt. Die Gesamtbewertung für die einfache Charttechnik ergibt somit ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt die Diskussion in den sozialen Medien ein neutrales Bild, wobei die neuesten Nachrichten hauptsächlich negativ sind. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Arcturus Therapeutics daher eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass in den letzten zwölf Monaten 3 positive, 1 neutrale und keine negativen Bewertungen von Analysten vorliegen, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Kurzfristig liegt das Bild bei 1 positiven und keinen negativen Einschätzungen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 19 USD, was einer möglichen Abwärtsbewegung von -43,95 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält die Arcturus Therapeutics-Aktie somit eine "Neutral"-Empfehlung von Analysten.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen in den letzten Wochen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Aufmerksamkeit über das Unternehmen in den sozialen Medien wurde ebenfalls als abnehmend bewertet, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Arcturus Therapeutics für diese Stufe daher insgesamt ein "Schlecht"-Rating.