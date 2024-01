Kursbeben bei ArcLightn TransitionII!

Die Opal Fuels Aktie wird derzeit mit einem Kurs von 5 USD gehandelt, was einem Abstand von -11,03 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entspricht. Die kurzfristige Einschätzung basierend auf diesem Wert ist daher als "Schlecht" zu bewerten. Für den Zeitraum der vergangenen 200 Tage ergibt sich ebenfalls eine negative Einstufung, da die Distanz zum GD200 bei -25,93 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Schlecht" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien zum Thema Aktienmarkt. In Bezug auf Opal Fuels waren in den letzten zwei Wochen besonders positive Diskussionen zu verzeichnen. An drei Tagen überwog eine positive Stimmung, während an zwei Tagen eher negative Themen dominierten. Auch aktuell, in den letzten ein bis zwei Tagen, stehen vor allem positive Themen im Fokus der Anleger. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute mit "Gut" bewertet.

Die Meinung der Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung abgegeben haben, ergibt insgesamt eine positive Einschätzung mit 4 Kaufempfehlungen, 0 Neutralbewertungen und 1 negativer Einschätzung. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, jedoch liegt das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Opal Fuels bei 12,52 USD. Dies würde einer Entwicklung um 150,33 Prozent entsprechen, weshalb das Rating als "Gut" eingestuft wird.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Opal Fuels liegt aktuell bei 89,13 Punkten, was auf eine Überkauftheit hinweist und somit eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI ergibt. Der RSI25 liegt bei 57,9, was darauf hindeutet, dass Opal Fuels weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Opal Fuels-Aktie daher in diesem Abschnitt ein "Schlecht"-Rating.