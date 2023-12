Kursbeben bei Anhui Fengxing Wear Resistant Materials!

Der Aktienkurs von Cafx hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -1,17 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Materialien" eine Überperformance von 6,81 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -7,98 Prozent, wobei Cafx mit einer aktuellen Überperformance von 6,81 Prozent bewertet wird. Aufgrund dieser positiven Entwicklung wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In technischer Hinsicht befindet sich der aktuelle Kurs der Cafx-Aktie von 22,06 CNY mit einer Entfernung von -8,05 Prozent zum GD200 (23,99 CNY) auf einem "Schlecht"-Signal. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, weist einen Kurs von 22,9 CNY auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand -3,67 Prozent beträgt. Betrachtet man den Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen, wird der Kurs der Cafx-Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage für Cafx liegt bei 89,76 Punkten, was auf eine überkaufte Situation hinweist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis berechnet wird, liegt bei 62,37, was bedeutet, dass Cafx hier weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer abweichenden "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält Cafx daher eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf den RSI.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ, was darauf hindeutet, dass Cafx von den privaten Nutzern als besonders negativ bewertet wurde. Ebenso wurden in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt erlaubt die Messung der Anleger-Stimmung daher eine "Schlecht"-Einstufung.