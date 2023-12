Kursbeben bei Anglo American!

Weitere Suchergebnisse zu "Anglo American":

Die Anglo American wird von Analysten als "Schlecht" eingestuft, da der Kurs von 1824 GBP derzeit -13,99 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Über die letzten 200 Tage beträgt die Differenz zum GD200 sogar -20,9 Prozent, was ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs liegt bei 5, was zu einer negativen Differenz von -3,68 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Metalle und Bergbau" führt. Aus diesem Grund erhält Anglo American eine "Schlecht"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik.

Die Einschätzung der Analysten für die Anglo American ist überwiegend positiv, da 4 Buc, 4 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen vorliegen. Für den letzten Monat gab es 1 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 2666 GBP, was einem potenziellen Anstieg um 46,16 Prozent entspricht und daher als "Gut" bewertet wird.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Anglo American ist insgesamt positiv, da in den sozialen Medien überwiegend positive Meinungen verbreitet wurden. Allerdings wurden auch einige "Schlecht"-Signale in den kommunikativen Tätigkeiten beobachtet, was zu einer gemischten Bewertung auf dieser Ebene führt. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".