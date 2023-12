Kursbeben bei Alset EHome International!

Die technische Analyse der Alset-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 1,44 USD lag, während der aktuelle Kurs bei 0,831 USD liegt. Dies ergibt eine Abweichung von -42,29 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 1,18 USD über dem aktuellen Kurs von 0,831 USD (-29,58 Prozent), was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen also für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die Anleger-Stimmung für Alset ist hingegen positiv, wie die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in den sozialen Medien der letzten zwei Wochen zeigt. Die überwiegend positiven Themen rund um den Wert führen zu einer "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Alset-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl für den 7-Tage-RSI (65,62 Punkte) als auch für den RSI25 (68,13 Punkte). Daher erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass in den letzten Wochen vermehrt positive Kommentare über Alset in den sozialen Medien zu verzeichnen waren. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung seitens der Redaktion. Allerdings wurde über Alset insgesamt weniger diskutiert als normal, was zu einer abnehmenden Aufmerksamkeit und somit zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating basierend auf der Sentiment- und Buzz-Analyse.