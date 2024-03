Kursbeben bei Agile Therapeutics!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung gegenüber einer Aktie. In den letzten Tagen wurde besonders über die Aktie von Agile Therapeutics in den sozialen Medien diskutiert, wobei hauptsächlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. Allerdings wurden weder positive noch negative Themen stark diskutiert, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Agile Therapeutics liegt derzeit bei 2,2 USD. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs selbst bei 0,806 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -63,36 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ein Niveau von 1,39 USD erreicht, was einer Differenz von -42,01 Prozent und einem "Schlecht"-Signal entspricht. Somit ergibt sich insgesamt eine Bewertung als "Schlecht".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für die Agile Therapeutics wird der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 50,57 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung hindeutet. Der RSI25 hingegen liegt bei 82,42, was bedeutet, dass Agile Therapeutics überkauft ist und somit als "Schlecht" eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividende weist Agile Therapeutics im Vergleich zur Durchschnittsrendite der Branche Arzneimittel eine Dividendenrendite von 0 % auf, was 2,51 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Somit wird die Dividendenrendite als "Schlecht" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich demnach eine eher negative Bewertung für die Agile Therapeutics-Aktie basierend auf dem Anleger-Sentiment, der technischen Analyse und der Dividende.