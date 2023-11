Kursbeben bei Aeris Resources!

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Aeris ist insgesamt positiv. In den letzten zwei Wochen haben wir die Äußerungen und Meinungen ausgewertet, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei wurde festgestellt, dass in den letzten Tagen insbesondere negative Themen im Fokus der Diskussionen standen, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

Ein weiterer Bewertungsfaktor ist der Relative Strength Index (RSI), der die Dynamik eines Aktienkurses bewertet. Für Aeris ergibt sich ein RSI von 74,45, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 66,76, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich hieraus ein Rating von "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aeris-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 0,38 AUD lag, während der aktuelle Kurs bei 0,12 AUD liegt, was zu einer Abweichung von -68,42 Prozent führt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (0,17 AUD) liegt unter dem aktuellen Schlusskurs, was zu einer Abweichung von -29,41 Prozent führt und somit zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Sentiment und Buzz Analyse zeigt, dass die Diskussionsintensität in Bezug auf Aeris mittel ist, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine negative Veränderung auf, was zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" für das langfristige Stimmungsbild führt.