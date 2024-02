Kursbeben bei Adhera Therapeutics!

Weitere Suchergebnisse zu "AES":

Die Dividendenrendite von Adhera Therapeutics beträgt derzeit 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Gegensatz dazu hat die Biotechnologie-Branche eine Dividendenrendite von 2,53 Prozent, was zu einer Differenz von -2,53 Prozent für die Adhera Therapeutics-Aktie führt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass sich die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat zunehmend verbessert hat. Daher wird dieser Punkt als "Gut" bewertet. Hingegen wurde das Unternehmen weniger diskutiert als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Adhera Therapeutics-Aktie daher ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Adhera Therapeutics liegt bei 50, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 54 und erhält ebenfalls die Bewertung "Neutral".

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Adhera Therapeutics aktuell bei 0,04 USD, was der Aktie die Einstufung "Schlecht" einbringt. Der Aktienkurs selbst ging bei 0,016 USD aus dem Handel und hat damit einen Abstand von -60 Prozent aufgebaut. Auch in Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage erhält die Aktie mit einem Niveau von 0,02 USD und einer aktuellen Differenz von -20 Prozent ein "Schlecht"-Signal. Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume daher "Schlecht".