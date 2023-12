Kursbeben bei Acutus Medical Inc!

Die technische Analyse von Acutus Medical zeigt, dass die Aktie derzeit in einem Abwärtstrend liegt. Sowohl der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt als auch der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegen deutlich unter dem aktuellen Schlusskurs, was zu einer "Schlecht"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um die Aktie zeigt sich eine gemischte Bewertung. Die Anzahl der Beiträge und die Diskussionsintensität im Internet sind hoch, was auf ein positives langfristiges Stimmungsbild hinweist. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Entwicklung, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt, dass die Aktie derzeit als "Neutral" eingestuft wird, da sie weder überkauft noch überverkauft ist.

Die Analyse des Anleger-Sentiments ergibt ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung, da vor allem negative Meinungen in den sozialen Medien vorherrschen und sich der Markt in den vergangenen Tagen hauptsächlich mit negativen Themen rund um Acutus Medical befasst hat.

Zusammenfassend ergibt sich damit insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse, des Stimmungsbildes und des Anleger-Sentiments.