Kursbeben bei AUTO1 Group!

Weitere Suchergebnisse zu "AUTO1 Group":

Die Auto-Aktie wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 7,27 EUR, was bedeutet, dass der Aktienkurs (4,875 EUR) um -32,94 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 6 EUR weist mit einer Abweichung von -18,75 Prozent auf eine negative Entwicklung hin. Insgesamt ergibt sich daraus eine Einstufung als "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und zeigt in Bezug auf die Auto-Aktie eine überwiegend positive Stimmung in den letzten zwei Wochen. Allerdings sind in den letzten ein, zwei Tagen vermehrt negative Themen aufgetaucht, was zu einer heutigen Einschätzung als "Neutral" führt. Automatische Analysen der Kommunikation zeigen jedoch, dass vor allem positive Signale im Vordergrund standen, wodurch die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die Internet-Kommunikation deutet auf eine deutliche Eintrübung der Stimmung für die Auto-Aktie hin, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt. Gleichzeitig wurde eine erhöhte Aktivität der Marktteilnehmer in den sozialen Medien gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse für die Aktie hindeutet und zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die technische Analyse basierend auf dem Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Auto-Aktie derzeit mit einem Wert von 100 als überkauft gilt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich hingegen ein neutraler Wert von 69, was zu einer insgesamt neutralen Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Grundlage als "Schlecht" bewertet.