Kursbeben bei 2U!

Die 2u-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 3,16 USD für den Schlusskurs erreicht. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,982 USD, was einem Unterschied von -68,92 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen unter den letzten Schlusskursen, was zu weiteren "Schlecht"-Bewertungen führt.

In Bezug auf die Dividende liegt 2u mit 0 % unter dem Branchendurchschnitt von 2,76 %. Dieser Unterschied von 2,76 Prozentpunkten führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in Bezug auf die Ausschüttung.

Langfristig gesehen wird die 2u-Aktie laut Analysteneinschätzungen als "Neutral" eingestuft. Es liegen insgesamt 2 gute, 4 neutrale und 0 schlechte Bewertungen vor. Das Kursziel der Analysten liegt bei 10,75 USD, was einer erwarteten Performance von 994,7 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" seitens der Redaktion.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die 2u-Aktie mit einem Wert von 100 als "überkauft" und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25 liegt bei 53,06 und führt zu einer "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau, was die Gesamtbewertung auf "Schlecht" festlegt.