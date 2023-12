Kurotani Aktie: Womit Anleger rechnen dürfen

Die Technische Analyse zur Kurotani-Aktie zeigt, dass sie sich derzeit in einem neutralen Trend befindet, wie aus dem Vergleich mit dem 50- und 200-Tages-Durchschnitt hervorgeht. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 599,09 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 583 JPY liegt, was einer Abweichung von -2,69 Prozent entspricht. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 584,82 JPY liegt nahe am letzten Schlusskurs, mit einer Abweichung von -0,31 Prozent. Insgesamt erhält die Kurotani-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Kurotani liegt bei 60 Punkten, was anzeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 51,22, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hinweist. Insgesamt erhält die Aktie für den RSI eine "Neutral"-Bewertung.

In den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz rund um die Kurotani-Aktie festgestellt werden. Die Kommentare und Themen in den sozialen Medien waren überwiegend neutral, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich führt. Auf dieser Grundlage wird die Aktie hinsichtlich der Anlegerstimmung ebenfalls als "Neutral" eingestuft.