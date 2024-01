Kurotani Aktie: Was wird das noch werden?

Der Sentiment und Buzz um Kurotani zeigt sich über einen längeren Zeitraum hinweg durchschnittlich aktiv, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet und eine neutrale Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum nahezu unverändert, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 7,69 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und somit eine gute Bewertung für den 7-Tage-RSI ergibt. Der RSI25 hingegen zeigt mit 35,59 Punkten an, dass Kurotani weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Einstufung führt.

Die Analyse sozialer Plattformen ergab, dass die Kommentare und Befunde bezüglich Kurotani neutral waren und die Nutzer in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutierten. Daher wird die Aktie auch in dieser Hinsicht als neutral eingestuft.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Kurotani aktuell bei 598,34 JPY, was zu einer neutralen Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst lag bei 600 JPY, was einem Abstand von +0,28 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 583,6 JPY, was einer Differenz von +2,81 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einem neutralen Signal führt.

Insgesamt ergibt sich somit für Kurotani in verschiedenen Analysen die Einstufung "Neutral".