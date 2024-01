Kurotani Aktie: Was jetzt zu tun ist!

Das Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Stimmungs- und Buzzanalyse, insbesondere in Bezug auf Aktien. Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderungen in den sozialen Medien können zu neuen Einschätzungen führen. Bei Kurotani wurde eine mittlere Diskussionsaktivität festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Der RSI der Kurotani liegt bei 42,86, was auf eine neutrale Situation hinweist. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt eine neutrale Situation. Insgesamt wird die Kurotani-Aktie in dieser Kategorie als neutral eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde neutral über Kurotani diskutiert, und in den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonderen positiven oder negativen Themen. Daher erhält die Aktie eine neutrale Einschätzung basierend auf dem Anleger-Sentiment.

In der technischen Analyse wird der Durchschnitt von 598,09 JPY für den Schlusskurs der Kurotani-Aktie über die letzten 200 Handelstage berechnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 585 JPY, was zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen eine neutrale Situation.

Insgesamt erhält die Kurotani-Aktie auf Basis der verschiedenen Analysen eine neutrale Bewertung.