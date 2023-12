Kurotani Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

Die Kurotani-Aktie wird derzeit mit einem neutralen Rating bewertet, basierend auf verschiedenen technischen Analysen. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 599,5 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 580 JPY liegt, was einer Abweichung von -3,25 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt eine ähnliche Tendenz, mit einem letzten Schlusskurs von 586,1 JPY und einer Abweichung von -1,04 Prozent. Insgesamt erhält die Kurotani-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse betrachtet auch den Relative Strength Index (RSI), der das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf misst. Der RSI für die Kurotani-Aktie zeigt einen Wert von 78,57, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnt, ergibt einen Wert von 59, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Insgesamt resultiert daraus für die RSI die Einstufung "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigen sich bei Kurotani in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen. Sowohl die Stimmungslage als auch die Kommunikationsfrequenz bleiben unverändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien zeigt sich ebenfalls neutral. In den letzten Wochen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

Insgesamt erhält die Kurotani-Aktie somit verschiedene "Neutral"-Bewertungen basierend auf technischen Analysen, dem RSI, dem Sentiment und den Meinungen der Anleger in den sozialen Medien.