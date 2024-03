Kuros Biosciences Aktie: Anleger dürfen gespannt sein!

Kuros Biosciences hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 275 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Biotechnologie-Branche, die im Durchschnitt um -0,55 Prozent gefallen sind, eine Outperformance von +275,55 Prozent bedeutet. Auch im Gesundheitspflege-Sektor liegt die Rendite von Kuros Biosciences mit -0,53 Prozent über dem Durchschnitt um 275,53 Prozent. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende ist Kuros Biosciences im Vergleich zum Branchendurchschnitt Biotechnologie mit 0 % im Ausschüttungsverhältnis niedriger zu bewerten, da die Differenz 2,05 Prozentpunkte beträgt. Daher erhält das Unternehmen derzeit die Einstufung "Schlecht".

Das Stimmungsbild bei Kuros Biosciences hat sich in den letzten Wochen deutlich zum Positiven verändert, was zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie führt. Die Diskussion über das Unternehmen zeigt keine signifikanten Unterschiede, weshalb hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Die technische Analyse ergibt, dass Kuros Biosciences weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Daher erhält das Unternehmen in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass Kuros Biosciences in den Bereichen Performance, Dividende, Stimmung und technische Analyse gute bis neutrale Bewertungen erhält.