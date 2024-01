Kuros Biosciences Aktie: Alles unter Kontrolle?

Die Dividendenrendite von Kuros Biosciences beträgt derzeit 0 Prozent im Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs. Dies liegt nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 0 Prozent und führt zu einer neutralen Bewertung durch Analysten. In den letzten 12 Monaten verzeichnete die Aktie eine beeindruckende Performance von 140,78 Prozent, was einer Outperformance von 138,03 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt entspricht. Dies führt zu einer positiven Bewertung in der Kategorie Branchenvergleich. Hingegen wird das langfristige Stimmungsbild für die Aktie als negativ eingestuft, da die Diskussionstätigkeit nur als mittel eingestuft wird und eine negative Stimmungsänderung identifiziert wurde. In Bezug auf die technische Analyse wird die Aktie aufgrund ihres Abstands von +103,2 Prozent zur 200-Tage-Linie als "gut" eingestuft, ebenso wie aufgrund der Differenz von +21,58 Prozent zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage. Insgesamt wird die Aktie daher auf Basis der verschiedenen Analysen mit "gut" bewertet.

