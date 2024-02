Kurogane Kosakusho Aktie: Einfach unglaublich

Weitere Suchergebnisse zu "Ansell":

Die Kurogane Kosakusho-Aktie wird derzeit in technischer Hinsicht analysiert. Die 200-Tage-Linie (GD200) liegt bei 815,3 JPY, was dazu führt, dass die Aktie als "Schlecht" eingestuft wird, da der Aktienkurs bei 765 JPY liegt und einen Abstand von -6,17 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 839,08 JPY, was einer Differenz von -8,83 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht"-Signal gewertet wird. Insgesamt ergibt sich also eine "Schlecht"-Einstufung auf Basis der beiden Zeiträume.

Des Weiteren wird der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet, der für die Kurogane Kosakusho-Aktie einen Wert von 76,83 aufweist. Dies führt dazu, dass die Aktie als überkauft eingestuft wird. Bei einer Verlängerung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich hingegen ein Wert von 65, was darauf hinweist, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Somit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Einstufung für den RSI.

Auch das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie werden analysiert. Dabei zeigt sich, dass die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Kurogane Kosakusho verzeichnet in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird der langfristigen Stimmungslage der Aktie die Note "Neutral" gegeben.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend neutral gegenüber Kurogane Kosakusho eingestellt waren. Negative Themen dominierten die Diskussion an drei Tagen, während an sieben Tagen eine neutrale Einstellung herrschte. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden vornehmlich neutral aufgenommen. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse wird daher eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung von Kurogane Kosakusho abgegeben.