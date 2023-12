Kuroda Precision Industries Aktie: Das ist ein Hammer

Die Kuroda Precision Industries wird anhand ihrer technischen Analyse als "Schlecht" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 1464,51 JPY, während der Aktienkurs bei 1239 JPY liegt, was einer Abweichung von -15,4 Prozent entspricht. Dies führt zu der Bewertung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 1282,54 JPY, was einer Abweichung von -3,39 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral" einstuft.

Der Relative Strength Index ordnet die Kuroda Precision Industries ebenfalls als "Neutral" ein. Der RSI7 beträgt 48,84 und der RSI25 liegt bei 44,01, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz weist die Aktie eine mittlere Diskussionsintensität auf und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend neutral, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt. Die Analyse der verschiedenen Kommentare und Wortmeldungen unterstützt diese Einschätzung.

Insgesamt lässt sich somit festhalten, dass die Kuroda Precision Industries in verschiedenen Bereichen als "Neutral" eingestuft wird.