Kuriyama Holdings ist zurück!

Die technische Analyse ist ein wichtiger Bestandteil der Bewertung von Aktien. Trendfolgende Indikatoren spielen dabei eine entscheidende Rolle, um herauszufinden, ob sich ein bestimmtes Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Ein solcher Indikator ist der gleitende Durchschnitt, der auf verschiedenen Zeitebenen betrachtet wird. In diesem Fall betrachten wir den 50- und 200-Tages-Durchschnitt der Kuriyama-Aktie.

Der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt beträgt derzeit 886,94 JPY, während der letzte Schlusskurs mit 959 JPY deutlich darüber liegt, was einer Abweichung von +8,12 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Basis. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 895,34 JPY liegt mit einem letzten Schlusskurs von +7,11 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt. Auch hier wird die Kuriyama-Aktie mit einem "Gut"-Rating bedacht. Insgesamt erhält Kuriyama auf Basis trendfolgender Indikatoren also eine "Gut"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist ebenfalls positiv, wie aus den Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen hervorgeht. Positive Themen dominierten die Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Aktie führt.

Ein weiterer wichtiger Indikator ist der Relative Strength-Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum berücksichtigt. Der RSI der Kuriyama liegt bei 24,56, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Auch der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, liegt mit 25,27 im Bereich einer "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten Wochen keine signifikanten Veränderungen festgestellt werden. Daher wird dieser Punkt mit "Neutral" bewertet.

Zusammenfassend erhält Kuriyama also insgesamt eine positive Bewertung auf Basis der technischen Analyse und der Anleger-Stimmung, während das Sentiment und der Buzz neutral bewertet werden.