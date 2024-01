Kuriyama Holdings Aktie: Was ist hier nur passiert?

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über Kuriyama in den sozialen Medien. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Hinweise darauf, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Kuriyama wurde in letzter Zeit unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI), ein Indikator aus der technischen Analyse, zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Kuriyama-Aktie beträgt aktuell 64, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist ebenfalls neutral (Wert: 69,36). Die Analyse der RSIs ergibt somit insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung der Kuriyama-Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau wie der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Somit wird die Kuriyama-Aktie auch für die einfache Charttechnik insgesamt mit einem "Neutral"-Rating versehen.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Kuriyama von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Neutral". Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt somit ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung.