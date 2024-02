Kuriyama Holdings Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Die technische Analyse der Kuriyama-Aktie zeigt eine positive Entwicklung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 908,34 JPY, während der aktuelle Kurs bei 1072 JPY liegt. Dies ergibt eine Abweichung von +18,02 Prozent und eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (944,78 JPY) zeigt mit einem aktuellen Kurs von 1072 JPY eine Abweichung von +13,47 Prozent und erhält ebenfalls ein "Gut"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Stimmung. Daraus ergibt sich eine "Neutral"-Einschätzung für das Sentiment und den Buzz rund um die Kuriyama-Aktie.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und auf 25-Tage-Basis zeigt, dass Kuriyama überverkauft ist, was kurzfristig Kursrücksetzer zur Folge haben könnte. Der RSI7 liegt aktuell bei 3,45 Punkten, während der RSI25 bei 12,86 Punkten liegt. Beide Werte erhalten daher eine "Gut"-Bewertung für den überverkauften Zustand der Aktie.

Die Anleger-Stimmung bei Kuriyama in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Tagen standen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, was der Aktie insgesamt die Einschätzung "Gut" einbringt.

Insgesamt kann die Kuriyama-Aktie somit eine positive Entwicklung in verschiedenen Bereichen der technischen Analyse und der Anleger-Stimmung verzeichnen.