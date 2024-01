Kuriyama Holdings Aktie: Bitte unbedingt beachten

Die Kuriyama-Aktie wird mithilfe der technischen Analyse und des gleitenden Durchschnitts betrachtet, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt aktuell 896,57 JPY, was zeigt, dass der letzte Schlusskurs (914 JPY) auf ähnlichem Niveau liegt und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt eine ähnliche "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs (923,1 JPY) ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Die Stimmung rund um die Kuriyama-Aktie wird anhand des langfristigen Stimmungsbilds unter Investoren und Nutzern im Internet sowie der Änderung der Stimmung bewertet. Dabei zeigt sich eine mittlere Aktivität in Beiträgen und Diskussionen sowie kaum Änderungen in der Stimmungsrate, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Auch die Betrachtung der Stimmung auf sozialen Plattformen ergibt neutrale Kommentare und Themen rund um Kuriyama, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt.

Abschließend wird die Kuriyama-Aktie anhand des Relative Strength Index (RSI) betrachtet, um festzustellen, ob sie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigen, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Insgesamt wird die Kuriyama-Aktie auf Basis der technischen Analyse, des Sentiments und des Relative Strength Index mit einem "Neutral"-Rating versehen.