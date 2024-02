Kurita Water Industries Aktie: Jubelschreie!

Weitere Suchergebnisse zu "Sarama Resources":

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage der Anleger in den letzten Tagen neutral. An drei Tagen war die Stimmung positiv, es gab keine negativen Diskussionen. An insgesamt acht Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Jedoch haben sich die Anleger in den letzten ein bis zwei Tagen verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Kurita Water Industries unterhalten. Basierend darauf bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" und gibt dem Anleger-Sentiment eine entsprechende Einschätzung.

Eine wichtige Rolle bei der Bewertung einer Aktie spielt auch die langfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei wurden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung berücksichtigt. Bei der Analyse zeigte Kurita Water Industries interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität hat sich deutlich verringert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Ebenso weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was wiederum zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Bei der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 5242,45 JPY für den Schlusskurs der Kurita Water Industries-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 5845 JPY, was einem Unterschied von +11,49 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Gut"-Bewertung. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen positive Werte auf, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung in der einfachen Charttechnik führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Kurita Water Industries liegt bei 29,6, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 43 und wird als neutral eingestuft, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für diese Kategorie führt.